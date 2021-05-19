Oğuz Yılmaz kimdir?

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Oğuz Yılmaz 53 yaşında hayatını kaybetti. 'Çekirge' şarkısı Hollywood'da kullanılan Oğuz Yılmaz yeni albüm hazırlığı yapıyordu.
OĞUZ YILMAZ KİMDİR?
1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.
1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır. 1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı. 1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.