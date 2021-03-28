Oğuz Satıcı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme
AA | 28 Mart 2021 Pazar - 16:58 | Son Güncelleme : 28 03 2021 - 16:58
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, golf aracından düşerek ağır yaralanan ve hastanede beyin ameliyatı geçiren eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı ve iş insanı Oğuz Satıcı, taburcu edildi.
Oğuz Satıcı'nın, tedavi olduğu özel hastaneden yakınlarıyla ayrıldığı öğrenildi.
İş görüşmesi için Bodrum
ilçesine gelen Satıcı, 12 Mart'ta kalacağı otelde bir iş insanının kullandığı iddia edilen golf aracından düşerek başından ağır yaralanmış, özel araçla hastaneye kaldırılmıştı.