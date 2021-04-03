Oğulcan Engin'in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu, aile kutlamasında

Oğulcan Engin'in kardeşi Elif Engin, dün 23 yaşına bastı. Elif Engin’in doğum günü için aile ve yakın dostları arasında bir doğum günü kutlaması düzenlendi. Bu özel günden fotoğrafları ise Ayşe Engin, “İyi ki doğdun bir tanemiz” notuyla paylaştı.

Oğulcan Engin de kız kardeşini doğum gününde yalnız bırakmadı ve “İyi ki doğdun abisinin kuzusu” notuyla fotoğraflarını beğeniye sundu. Kutlamaya, Oğulcan Engin’in uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’nun da katılması dikkat çekti.

SEVGİLİLER KAVUŞTU

Dominik’te 'Survivor 2021' çekimlerinde olan Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Ezgi Eyüboğlu’na geçtiğimiz ay kavuşmuştu.

32 yaşındaki güzel, “Oğulcan uzun zamandır Dominik'teydi, birlikte zaman geçiriyoruz. Birkaç eksiğimiz var biraz alışveriş yapacağız" demişti.

"ÇOK UTANMIŞTIM"

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Ezgi Eyüboğlu, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde rol aldığı süreç hakkında çarpıcı bir itirafta bulunmuştu.

Ünlü oyuncu, projeye kabul edildikten sonra hazırlanma sürecinin çok kısıtlı olması sebebiyle kendisi çok hızlı bir şekilde set ve kamera karşısında bulduğunu belirtmişti. Ezgi Eyüboğlu, "Padişahın karşısına çıkacağım bir sahne çekecektik. İlk sahnelerimden biriydi. Ben de normal bir şekilde Halit Ergenç’e doğru yürüdüm. Hiç unutmuyorum Yağmur ya da Durul hoca ‘Bağdat Caddesi'nde yürümüyorsun, padişahın karşısına çıkıyorsun Ezgi’ demişlerdi. Çok utandığımı hatırlıyorum" açıklamasını yapmıştı.