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Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a sitem! 'Az geliyor'
Şarkıcı Seda Sayan ile eski futbolcu Sinan Engin’in işletmeci oğulları Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’deki mekanında objektiflere yansıdı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Engin, annesine tatlı bir sitem etti.
Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’deki mekanı Emily’s Garden’da görüntülendi. Mekanla ilgili incelemelerde bulunan Oğulcan Engin, pandemi döneminin kendilerini etkilediğini belirtti.