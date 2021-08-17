Oğulcan Engin babasıyla dertleşti!

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikteliklerini noktalayan Oğulcan Engin'e babası Sinan Engin'den destek geldi. 56 yaşındaki Engin, oğlunu Cihangir'deki mekanında ziyaret etti.

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu’nun yaklaşık 2 yıl önce başlayan aşkı 27 Temmuz ’da bitmişti. Bu sürpriz ayrılığı Çeşme tatili dönüşü oyuncunun istediği söylenmişti.

BABADAN DESTEK

Morali bozuk olan 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir ’de işlettiği Emily’s Garden’da görüntülendi. Oğulcan'ı babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.

TAKİBİ BIRAKTILAR

Evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Eyüboğlu ile Engin, birbirlerini ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmıştı. Her fırsatta romantik paylaşımlar yapan ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin, birbirlerini silme noktasına getiren ayrılık sebepleri merak konusu oldu.