17 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.455 -0.05 EURO 9,9320 -0.37
USD 8,4240 -0.36 ALTIN 484,300 -0.32
CANLI BORSA
TÜMÜ

Oğulcan Engin babasıyla dertleşti!

17 Ağustos 2021 Salı - 13:46 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 13:46

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile birlikteliklerini noktalayan Oğulcan Engin'e babası Sinan Engin'den destek geldi. 56 yaşındaki Engin, oğlunu Cihangir'deki mekanında ziyaret etti.


Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu’nun yaklaşık 2 yıl önce başlayan aşkı 27 Temmuz’da bitmişti. Bu sürpriz ayrılığı Çeşme tatili dönüşü oyuncunun istediği söylenmişti.
 
BABADAN DESTEK 
 
Morali bozuk olan 30 yaşındaki Oğulcan Engin, önceki gün Cihangir’de işlettiği Emily’s Garden’da görüntülendi. Oğulcan'ı babası Sinan Engin ziyaretine geldi. Oğulcan, "Bu gün baba oğul buluşmamız var, konuşup dertleşeceğiz. Babam bugün baş konuğum" dedi.
 
TAKİBİ BIRAKTILAR 
 
Evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde yollarını ayıran Eyüboğlu ile Engin, birbirlerini ayrılık sonrası sosyal medya hesaplarından takipten çıkarmıştı. Her fırsatta romantik paylaşımlar yapan ve evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çiftin, birbirlerini silme noktasına getiren ayrılık sebepleri merak konusu oldu.
 

ETİKETLER

oğulcan engin sinan engin ezgi eyüboğlu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.