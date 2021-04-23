İzmir'de kaldırım üzerindeki saat direğine oğul veren arılar, itfaiye ekibi tarafından kovana alınırken haberin ardından oğul vermek deyimin anlamı araştırıldı. Peki, Oğul vermek ne demek? Arıcılıkda oğul vermek nedir?

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi Baç Kavşağı mevkiinde, üzerinde saat olan direğe arılar oğul verdi. Oğul vermek ne demek? Arıcılıkta oğul vermek deyimi!

Oğul vermek ne demek?

Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir.

Oğul normal şartlar altında ilkbahar mevsiminde görülür. Oğul vermeye eğimli kovanda tarlacı arıların çalışma isteği azalır. İşçi arılar kovan ağızında birikmeye başlar. Kovandaki faaliyetler azalır ve buna bağlı olarak nektar toplama işlemi yavaşlar. Bunun ardından da kovanda bal kaybı yaşanır.

Oğul dönemi genelge Mayıs ile Temmuz ayların arasında olur.