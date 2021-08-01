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Oğul Kaddafi’den olay yaratacak açıklamalar! 10 yıl sonra ortaya çıkıp...

01 Ağustos 2021 Pazar - 11:40 | Son Güncelleme : 01 08 2021 - 11:53

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi, 10 yıl aradan ortaya çıktı. Yabancı basına konuşan Kaddafi, başkanlık tartışmalarının fitilini ateşledi. Libyalı politikacıların ülkeye felaketten başka bir şey getirmediğini iddia eden Kaddafi, ülkesini yönetenlere sert eleştirilerde bulundu.


Seyfülislam Kaddafi (49), yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez röportaj verdi. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi muhabiri, iki buçuk yıl süren bir uğraşın ardından Seyfülislam Kaddafi ile Zintan kenti yakınlarında kapalı kapılar ardında iki katlı bir villada görüştüğünü söyledi. 
 
TAM BİR FİYASKO 
 
Oğul Kaddafi, Libya’nın içinde bulunduğu durum ve planlarına dair NYT’a açıklamalarda bulundu. Libyalı politikacıların ülkeye felaketten başka bir şey getirmediklerini söyleyen Kaddafi, “Ülkenin ırzına geçtiler. Para yok, güvenlik yok. Benzin istasyonuna gidin, mazot yok. Petrol ihraç ediyoruz, İtalya’ya doğalgaz veriyoruz, İtalya’nın yarısına elektrik sağlıyoruz, ama biz karanlıktayız. Bu bir fiyasko” diye konuştu. 
 
GÖZÜ BAŞKANLIKTA  
 
Aralık ayında yapılması öngörülen başkanlık seçimlerine göz diken oğul Kaddafi, “Libya halkından 10 yıldır uzaktayım. Yavaş yavaş geri dönmelisiniz. Tıpkı striptiz gibi. Onların akıllarıyla oynamalısınız” diyor.
 
London School of Economics’te okuyan Seyfülislam Kaddafi, kimileri tarafından babasının reform yanlısı halefi gözüyle bakılıyordu. 

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