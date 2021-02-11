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Öğretmenlerle ilgili flaş karar! 81 ile genelge gönderildi...

AA |  11 Şubat 2021 Perşembe - 23:28 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 4:45

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek.


Genelgede, gerek 15 Şubat itibarıyla kademeli olarak yüz yüze eğitime  geçilecek olması gerekse yarıyıl tatilinin sona ermesi nedeniyle başta  öğretmenler olmak üzere eğitim öğretim personelinin, bu hafta sonu şehirler arası  seyahatlerde bir yoğunluk oluşturabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
 
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde yapılacak şehirler  arası yolculuklarda (toplu ulaşım araçlarıyla yapılanlar hariç) seyahat izin  belgesi alınması zorunluluğunun bulunduğu hatırlatılan genelgede, görev  yaptıkları yer dışında bulunan öğretmenler ile diğer eğitim personelinin, 13-14  Şubat'ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde bu  zorunluluktan muaf tutulacağı bildirildi.
 
Genelgede, bu kişilerin denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik  kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel  araçlarıyla seyahat edebilecekleri belirtildi.

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İçişleri Bakanlığı Eğitim Personeli Muafiyet
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