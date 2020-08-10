Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak? 2020 ağustos-eylül MEB seminer takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Öğretmenlerin 2020 ağustos, eylül Dönemi seminer takvimi açıklandı. Peki, Öğretmenlerin seminerleri ne zaman başlayacak? İşte 2020 MEB tarafından yayınlanan seminer takvimi!

Öğretmenlerin 2020 ağustos ve eylül dönemi seminer takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos, Eylül 2020 Mesleki Çalışma Programı konulu resmi yazı yayınlandı.

ÖĞRETMENLERİN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin mesleki seminer çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin telafi eğitim programı, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecek.

Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.