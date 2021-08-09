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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı!

09 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:14 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 15:14

MEB duyurdu. Öğretmenlerin mazeret tayini başvuruları bugün başladı. 2021 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durmu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri başladı. Peki, MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Mazeret tayini başvuru şartları ve başvuru kılavuzu...


Milli Eğitim Bakanlığında kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yaz Tatili Aile Birliği, Sağlık, Can Güvenliği Mazeretleri ve Engellilik Durmu ile Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme başvuruları başladı. Peki, MEB mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu nasıl yapılır? Mazeret tayini başvuru şartları ve başvuru kılavuzu...
 
MEB MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
 
Başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. 
 
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
 
Başvuru: 9-13 Ağustos 2021
Tercih: 19-23 Ağustos 2021
Atama: 24 Ağustos 2021
Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 25 Ağustos 2021 tarihinden itibaren yapılabilecek. 
 
 
2021 yılı yer değiştirme döneminde il içinde veya iller arası yer değiştiren öğretmenler,sonradan mazereti oluşanlar hariç ayrıldıkları il veya ilçeye mazeret durumuna bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunamayacak.
 
Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın “personel.meb.gov.tr”internet adresinden ayrıca duyurulacak. 
 

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