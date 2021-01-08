Öğretmenlerin il içi ve iller arası tayin başvuru süresi uzatıldı! MEB duyurdu!

Milli Eğitim Bakanlığı, (MEB) tarafından duyurulan öğretmenlerin 2021 yarıyıl tatili mazeret tayin başvuru süresi uzatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin başvurularının 12 Ocak'a kadar yapılabileceğini belirtti. Peki, MEB il içi ve iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB 2021 il dışı atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mazeret tayin başvuruları ile ilgili açıklama yaptı. MEB 'ten yapılan açıklamada MEB il içi ve iller arası tayin başvurusu süresini 12 Ocak'a kadar uzattığını duyurdu. Peki, MEB il içi ve iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte MEB 2021 il dışı atama takvimi!

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yarıyıl tatili mazerete ilişkin yer değiştirme dönemi başvurularını uzattı. MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"2021 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Aile Birliği, Sağlık , Can Güvenliği Mazeretleri Ve Engellilik Durumu İle Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirme Dönemi için ön başvuru süresi 12.01.2021 Salı günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır."

ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI NASIL YAPILACAK?

Mazerete bağlı yer değiştirme atamaları tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. MEB başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

Yayınlanan kılavuzda sağlık durumu veya can güvenliği mazereti ile engellilik durumuna veya diğer nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunan ve başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabileceği belirtildi.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2021 yer değiştirme başvurusu “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerindeki MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu doldurularak yapılacak. Başvuru belgeleri de eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecek. Başvurular birinci aşamada sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanacak. İkinci aşamada ise eğitim kurumu tercihleri alınacak ve eğitim kurumu müdürlüklerince elektronik ortamda onaylanacak.

Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular, gerekli şartları taşımayan başvurular, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle ya da istenilen bilgiler uygun biçimde işaretlenmeden yapılan başvurular ile Elektronik Başvuru Formu çıktısı imzalanmadan ve/veya onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev sürelerinin veya izinlerinin 15 Şubat 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yer değişikliği yapılanlardan en geç 19 Şubat 2021 tarihine kadar görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.