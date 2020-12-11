Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan öğretmenlerin alan değişikliği için başvuruları 11 Aralık'ta sona eriyor. Başvurularını tamamlayan öğretmenler için tercih süreci başlayacak. Peki, Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri ne zaman alınacak? İşte alan değişikliği takvimi ve alan değişikliği tercih sürecine ilişkin detaylar...

Öğrenimine uygun, alanı dışında bir başka alana atanan öğretmenlerin alan değiştirmek üzere başvuruları alındı. MEB tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre, başvurular bugün tamamlanıyor. Alan değiştirmek için başvurusu kabul edilen öğretmenler için tercih süreci başlayacak. Peki, Öğretmenlerin alan değişikliği tercihleri ne zaman alınacak? İşte MEB alan değişikliği tercih süreci detayları ve alan değişikliği takvimi...

MEB tarafından kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananların alan değişikliği için başvuruları bugün sona eriyor. Alan değişikliği yapacak öğretmenler için tercih süreci başlayacak.

ÖĞRETMEN ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİH VE ATAMALARI NE ZAMAN?

Tercihler 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan ve geçmek istediği alanda görev yaptığı ilde kontenjan belirlenen öğretmen ve eğitim kurumu yöneticileri, "Tercih ve Atama" sürecine ilişkin belirlenen takvim süresi içerisinde "Elektronik Tercih Formu" aracılığıyla sisteme yansıtılacak eğitim kurumları arasından il içinde en fazla 25 (yirmi beş) eğitim kurumu tercihinde bulunabileceklerdir.

Yirmi beş (25) eğitim kurumu tercihinde bulunanlar tercih dışı seçenek olarak;“Tercihlerim dışında kadromun bulunduğu ilçe içerisinde atanmayı istiyorum.”, “Tercihlerim dışında il içerisinde atanmayı istiyorum.” , “ Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

Tercih başvuruları sadece başvuruda bulunanın kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu/kurum müdürlüğünce onaylanacak, Tercih Formunun iki adet çıktısı alınarak başvuran ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacaktır. Çıktıların bir nüshası başvurana verilecek, diğer nüshası eğitim kurumunda muhafaza edilecektir.

Mezuniyetleri itibarıyla birden fazla alana atanma hakkına sahip olanlar ile birden fazla lisans mezuniyeti olanlar “Ön Başvuru” sürecinde (birinci aşama) hangi alana atanmak istediklerini belirtmiş iseler tercih sürecinde (ikinci aşama) o alana başvuru yapabilecekler.

- Atama işlemleri, başvurusu onaylananların tercihleri de dikkate alınmak suretiyle hizmet

puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek, eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

- Hizmet puanlarının hesabında alan değişikliği ön başvurusunun son günü esas alınacak.

- Sonuçlar, "personel.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.