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Öğretmenlerin 2021 Şubat dönemi mesleki çalışma programı belli oldu!

03 Şubat 2021 Çarşamba - 12:15 | Son Güncelleme : 03 02 2021 - 12:15

MEB duyurdu. Öğretmenlerin mesleki gelişim programını çevrim içi düzenleyecek. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmenlerin mesleki gelişim programını paylaştı. Peki, Öğretmen seminerleri 2021 ne zaman? Seminerler nasıl olacak? MEB öğretmen seminer programı...


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının başlayacağını duyurdu. MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmen seminer programının çevrim içi düzenlenmesine karar verildiğini bildirdi. Peki, Öğretmen seminerleri 2021 ne zaman?  Seminerler nasıl olacak? MEB öğretmen seminer programı... 
 
 
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ 2021 NE ZAMAN?
 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının 8-12 Şubat'ta çevrim içi düzenlenmesine karar verdi. 
 
Öğretmenler, mesleki çalışma programında öğrencilerin aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrenme kazanımı  eksikliklerinin giderilmesi için çevrim içi tamamlayıcı eğitim planlamaları yapacak.
 
Okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve  çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce mesleki çalışma programı düzenlenecek.
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimin başladığı gün olan 8 Şubat'ta saat 10.10'da EBA'dan öğretmenlere hitap edecek.
 
Aynı gün okul müdürlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2. döneminde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri ve uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirilecek.
 
Öğretmenler ikinci dönemde gerçekleştirilecek aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikliklerinin giderilmesine yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarını çevrim içi yapacak.
 
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?
 
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü "Öğretmenler Türkiye  İçin Söylüyor (ÖTİS)" Projesi kapsamında hazırlanan "Türk Halk Müziği, Türk Sanat  Müziği ve klasik müzik" videoları EBA'dan izlenecek.
 
Öğretmenlere yönelik konser ve müzik dinletileri gerçekleştirilecek. Bestekar ve öğretmen Erol Sayan, "Ulusal Müziğimiz Üzerine Söyleşi" semineri verecek.
 
Eğitimde fark yaratan öğretmenlerin başarı öyküleri, emekli  öğretmenlerle söyleşi, illerde bulunan okullardan mezun olan öğretmenlerin  öğrenim hikayeleri ve ilin tarihsel sürecinde öne çıkanların başarı öyküleri gibi  konularda çevrim içi etkinlikler düzenlenecek.
 
Spiker Zafer Kiraz, öğretmenlere "Türkçenin Doğru Kullanımı ve Beden  Dili", Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl, "Masalların  Çocuğun Bilişsel ve Dil Gelişimindeki Yeri", Ney Virtüözü Kudsi Ergüner,  "Ney ve  Makam Musikisi" konularında öğretmenlere yönelik seminer verecek.
 
 

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