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Öğretmenlere aşılama başladı!

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:34 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 10:35

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşılamanın başladığını belirterek, 'Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk' dedi.


Aşı için süreç resmen başladı. Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Çorum'da Sungurlu Arifegazili İlkokulu'nda öğretmenlerin aşılama sürecine start verdi. 
 
 
Öğretmenlerin aşılama için süreci ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
 
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
 
Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk. Daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedavi süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Biz listesini iletmiştik.
 
Tüm vatandaşlarımız gibi kıs mesaj göndererek bilgi alabilirler. Yine randevu sistemi oluşturuluyor.
 

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