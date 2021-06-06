Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk resmen duyurdu. Tüm öğretmenler ve eğitim çalışanlarına Kovid-19 aşısı verilmeye başlandı. Öğretmenler ve eğitim çalışanları aşı randevularının bugünden itibaren alabilecek. Peki, Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmen eşleri aşı olacak mı? Öğretmenler için aşı randevusu nasıl alınır? Öğretmen aşı randevusu almak için yapılması gerekenler...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının Kovid-19 aşı randevularının e-Nabız üzerinden verilmeye başlandığını duyurdu.
ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tüm öğretmenlerimizin ve eğitim çalışanlarımızın aşı randevuları Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlandı. Mesai arkadaşlarımız an itibarıyla randevularını e-Nabız'dan alabilirler. Eğitim ailemiz adına tüm sağlık camiamıza teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
ÖĞRETMEN EŞLERİ AŞI OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, aşılar sadece öğretmenlere tanımlandı. Öğretmen eşlerine henüz aşı tanımlanması yapılmadı.
ÖĞRETMENLERE AŞI ZORUNLU MU?
Öğretmenlere tanımlanan aşıları yaptırmak zorunlu değil. İsteyen öğretmenler tercihe bağlı olarak aşılarını yaptırabilecek.