30 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
13°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.474 -1.14 EURO 4,6970 0.18
USD 3,7810 -0.12 ALTIN 163,540 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Öğretmenlere 4.500 lira maaş

30 Ocak 2018 Salı - 9:54 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 13:11

Eğitim öğretimin niteliğini artırmak için öğretmenlere destek devam ediyor


2018 yılı Ocak ayında ilk kez öğretmenlerin maaşı kamudaki uzmanlarla eşitlendi. Ek ders ücreti hariç uzman öğretmenin maaşı 4 bin lirayı buldu. Ek derslerle öğretmen maaşı 4 bin 500 lirayı geçiyor. Yeni başlayan bir öğretmenin maaşı ise 3 bin liranın üzerine çıktı. 2018 yılı Ocak ayında, evli, çocuklu ve eşi çalışmayan yeni atanan bir öğretmen 3 bin 295 lira maaş aldı. Evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu öğretmenin maaşında 205 lira ek ücret geliyor. Ek ders ücreti ve hafta sonu kursları ile öğretmenlerin bin liraya kadar maaşları artabiliyor.
 
YENİ BAŞLAYANA 3 BİN 295 LİRA
 
Meslekte, yeni başlayan öğretmenin maaşı 3 bin 295 lira, 3 yıllık bir öğretmenin 3 bin 336 lira, 15 yıllık öğretmenin maaşı ise 3 bin 559 lira olarak tespit edildi. 18 yıllık bir öğretmen 3 bin 608 lira, 25 yıllık bir öğretmen ise 3 bin 756 lira maaş alacak. Asgari geçim indirimi ile öğretmenin eline geçecek maaş 4 bin liranın üzerine çıkacak.
 
Kaynak: Takvim

ETİKETLER

öğretmen maaşı öğretmen maaşı ne kadar öğretmen maaşı 2018 öğretmen maaşı hesaplama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.