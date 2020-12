Öğretmenler performans notu nasıl verecek? Ortaöğretim kurumlarında performanslar nasıl değerlendirilecek?

MEB, il milli eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesine ilişkin yazı gönderdi. MEB'in yazısına göre, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar e-Okul sistemine işlenecek. Peki, öğretmeler performans notlarını nasıl verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitim, sınavlar ve yarıyıl tatili ile ilgili resmi açıklama yaptı. Bakanlık yaptığı açıklamada uzaktan eğitimin 22 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır." denildi. Öğretmenler performans notu nasıl verecek?

MEB'in yazısına göre, her bir derse ilişkin bir sınav puanı ile ilköğretim kurumlarında ders etkinliklerine katılım, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ilişkin puanlar e-Okul sistemine işlenecek. Bugüne kadar sınav yapılmamış olması durumunda, gerekli tedbirler alınarak, 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında ilgili derslerden sadece bir sınav okul ortamında yüz yüze yapılacak. Ölçme ve değerlendirmeler, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek, her bir sınav için atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında bir ders saati süre verilerek uygulanacak - Bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten sınav yapılabilecek.

ÖĞRETMENLER NASIL PERFORMANS NOTU VERECEK?

Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazıda ders saatlerine bakılmaksızın yüz yüze yapılmış bir sınav, bir performans çalışması ve derse hazırlık devam, uzaktan eğitime katılış ve önceki davranışlarına ilişkin performans notu belirleneceği duyurdu. Ayrıca Bakanlık haftalık ders saat 2 ve daha az olan derslerde 2 performans, ders saati 2 üzeri olan derslerde ise 3 performans notu verileceğini belirti.