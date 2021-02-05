Öğretmenler ne zaman koronavirüs aşısı olacak? Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında koronavirüs ve yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, NTV 'de Seda Öğretir'in sorularını cevapladı. Selçuk, öğretmenlerin ne zaman koronavirüs aşısı olacağı ile ilgili olarak, "Açılacak okulların öğretmenleri aşılamada öncelikli olacak.Öğretmenlerin aşama aşama tamamının aşılanması hedefleniyor" dedi

BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNLEMLERİ

Bütün okulların risk incelemesi yapıldı. Okullardaki tedbirler okula özgü düzenleniyor. Okulların tamamına yakını temizlik sertifikası aldı ve okullarda dezenfekten ve temizlik malzemeleri depolandı. İllerin durumuna göre yetkililer, kapatma veya tamamen açma konusunda karar alabilecekler

SINIFLARIN TÜMÜ NE ZAMAN AÇILACAK?