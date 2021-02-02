Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Bakan Selçuk açıkladı!

Okulların açılma süreci ile ilgili basın toplantısı düzenleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacak okulların öğretmenlerin aşılarının yapılacağını duyurdu. Peki, Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenler aşılanacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Yüz yüze eğitim in takvimi belli oldu. Köy okullarının 15 Şubat'ta, diğer okullarının da 1 Mart itibariyle açılmasının kararlaştırılmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim süreci ile ilgili detayları paylaştı. Peki, Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Öğretmenler aşılanacak mı? İşte Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Bakan Selçuk, "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik. 1 Mart'ta okullar 8. ve 12. sınıflara kapılarını açacak." dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Okulların kademeli olarak ve seyreltilmiş olarak başlatılacağını belirten Bakan Selçuk, öğretmenlerin aşılama sürecine ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Selçuk: "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." dedi.