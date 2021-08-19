Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Peki, Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

Kabine Toplantısı sona erdi. “Sağlıktan tabii afetlere, ekonomiden eğitime ve dış gelişmelere kadar ülkemizin gündemindeki birçok meseleyi görüştük” diyen Erdoğan, yangın ve sel felaketlerine karşı verilen mücadeleye vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanan ormanlarımız, Anayasamızın 169. maddesine uygun şekilde tekrar canlandırılacak, tarım ve turizm dahil kesinlikle başka amaç için kullanılmayacaktır.” ifadelerini kullandı. Peki, Öğretmenler aşı olmak zorunda mı? Öğretmenlere aşı zorunlu mu?

Öğretmenler aşı olmak zorunda mı?

Aşının gönüllülük esasına göre yapılacağını belirten Erdoğan, PCR testi zorunluluğu getirilen alanları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Okullarda 6 Eylül’de başlayacak eğitimde. Öğrencilerimizle irtibatlı aşısız, başta öğretmenlerimiz olmak üzere yöneticilerden ve okul çalışanlarından haftada 2 defa PCR testi isteyeceğiz.” dedi.