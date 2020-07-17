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Öğretmenler "akıllı" kapı kolu tasarladı

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 15:20 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:20

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki bir grup öğretmen, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ultraviyole ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu geliştirildi.


Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki  Elektrik-Elektronik ve Bilişim Teknolojileri alanı öğretmenleri Caner Kurt, Vahap  Doğan, Mehmet Nuri Toplu, Mehmet Emin Erkan, Kovid-19 sürecinde bir araya  gelerek, Ar-Ge grubu oluşturdu.
 
Bu kapsamda virüs ve bakteri gibi mikroorganizmaların en çok temasla  bulaşmasından yola çıkan öğretmenler, kapı kollarının sterilizasyonu üzerine  yoğunlaştı.
 
Öğretmenler, yaklaşık bir ay süren çalışma sonucu ultraviyole  ışınlarıyla kendi kendini dezenfekte eden akıllı kapı kolu tasarladı. 
 
Kolay monte edilebilen ve halihazırdaki kapı kolu sistemlerine uyumlu  olan ürün, sensör ve mikro kontrolcü elektronik devre aracılığıyla, bırakıldıktan  kısa süre sonra kendini temizliyor. 
 
Ürünle, sosyal ve kamusal alan hareketliliğinin yoğun olduğu  noktalarda izolasyonun etkin kontrolü amaçlanıyor.  
 
Düşük maliyetli cihaz için patent başvurusunda bulunan öğretmenler,  sonrasında seri üretime geçmek istiyor. 
 
Aynı zamanda okul müdürü olan Caner Kurt, AA muhabirine, koronavirüs  sürecinde meslek liselerinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti.
 
Kapı kollarının günlük hayatta en çok kullanılan yerlerden olduğunu ve  gözle görülmeyen virüs, bakteri, mantar, küf sporları gibi mikroorganizma  türlerinin buradan rahatlıkla bulaştığını anlatan Kurt, şunları söyledi:
"Ürünümüzü, sadece koronavirüse değil tüm bakteri ve virüslere karşı  etkili olacak şekilde tasarladık. Bu ürün, temastan belli bir süre sonra üzerinde  bulunan yüzeyi tamamen dezenfekte edip virüslerin yayılmasını engelleyen akıllı  kapı kolu. Çalışmalarımız devam ediyor. Umarım ülkemize ve dünyaya faydalı bir  ürün olur."
 
"50-70 lira maliyetle hazırladık"
Bilişim Teknolojileri öğretmeni Vahap Doğan da kapı kollarının virüsün  bulaşması noktasında en önemli etkenlerden biri olduğunu dile getirdi.
 
Bu kapsamda bulaşmayı önlemeye yönelik bir çalışma yapmak  istediklerini belirten Doğan, şöyle konuştu:
"Ultraviyole ışınlar, bilimsel olarak kanıtlanmış yüzde 98 oranında  virüsü etkisiz hale getiriyor. Bu bağlamda cihazda da ultraviyole ışınlarını  kullanarak virüsü etkisiz hale getirmeyi düşündük. Bunun için hareket sensörü ve  ultraviyole ledlerden yararlandık. Cihaz, kapıdaki açma-kapama hareketini  algılıyor ve belli bir süre sonra aktif hale gelip ultraviyole ışınlarla kendini  temizliyor. Çalışma mantığı bu şekilde. Bunu 50-70 lira maliyetle hazırladık. Ama  seri üretime geçtiğinde maliyet daha da düşecektir. Özellikle otel, hastane, okul  gibi işlek yerlerde rahatlıkla kullanılabilir. Ciddi anlamda da virüsün  bulaşmasını önleyeceğini düşünüyoruz."
 
Mehmet Nuri Toplu ise ürünün montajının çok kolay olduğunu bildirdi.
 
Kapı kolunun kullanılmadığında bekleme modunda kaldığını anlatan  Toplu, "Kapı açıldıktan sonra hareket sensörünün etkisiyle ultraviyole ışınlar  harekete geçiyor ve yüzey üzerindeki bakteri, virüs gibi zararlıları temizliyor.  Bu şekilde yaygın kullanılan yerlerde kendi kendini dezenfekte eden akıllı bir  sistem. İçinde mikro kontrolcü var, bundan dolayı akıllı diyoruz." ifadelerini  kullandı.
 

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corona virüs kapı kolu
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