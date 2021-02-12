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Öğretmenler 13-14 Şubat sokağa çıkma yasağından muaf mı? Öğretmenler hafta sonu şehir dışına çıkabilir mi?

12 Şubat 2021 Cuma - 11:44 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 11:44

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine seyahat yasağı ile ilgili yeni genelge gönderildi. Yeni genelge ile öğretmenlerin ve eğitim personellerin seyahat yasağından 13-14 Şubat tarihlerinde muaf olacakları bildirildi.


Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderildi.

ÖĞRETMENLER VE EĞİTİM PERSONELLERİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR!

81 il valiliğine gönderilen seyahat yasağı ile ilgili yeni genelgede öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat’ta özel araçlarıyla yapacakları şehirler arası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek ve seyahat yasağından muaf sayılacaklar.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine “Eğitim Personeline Seyahat Muafiyeti” konulu genelgede öğretmenlerle eğitim personelinden 13-14 Şubat’ta özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde denetimler sırasında öğretmen/personel kimlik kartlarını ibraz ederek aile bireyleriyle birlikte görev yerlerine özel araçlarıyla seyahat edebilecekleri duyuruldu.

 

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