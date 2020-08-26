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Öğretmenin corona testi pozitif çıktı! Meslektaşları karantinaya alındı

DHA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:19 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 17:19

Burdur’un Gölhisar ilçesinde, adı açıklanmayan bir öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı. Öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan meslektaşları evlerinde karantinaya alındı.


Burdur’un Gölhisar ilçesindeki bir ilkokulda görev yapan öğretmene rahatsızlanması üzerine Covid-19 testi yapıldı. Öğretmenin, test sonucu pozitif çıktı.
 
Bunun üzerine adı açıklanmayan öğretmen ile okulda düzenlenen seminere katılan diğer öğretmenler, evlerinde karantinaya alındı. Okul, geçici olarak kapatıldı.

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Burdur Öğretmen Covid-19
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