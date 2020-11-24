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Öğretmene teşekkür mesajı! MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Öğrenci, mezun ve veliden öğretmene teşekkür mesajı!

Öğretmene teşekkür mesajı! MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Öğrenci, mezun ve veliden öğretmene teşekkür mesajı!