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- Öğretmene teşekkür mesajı! MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Öğrenci, mezun ve veliden öğretmene teşekkür mesajı!
Öğretmene teşekkür mesajı! MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Öğrenci, mezun ve veliden öğretmene teşekkür mesajı!
24 Kasım 2020 Salı - 14:23 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 14:23
Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un talimatıyla, "MEBİM 147" hattı kaldırılarak yerine öğretmen, öğrenci ve veliler olmak üzere diğer vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet vermek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" telefon hattı kurulmuştu. Şimdi de bu hat üzerinden öğretmenler gününe özel, öğretmene teşekkür mesajı gönderme uygulaması başlatıldı. Peki, MEBİM 147 öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? Öğrenci, mezun ve veliden öğretmene teşekkür mesajı hakkında merak edilenler…
24 Kasım Öğretmenler Günü için MEBİM üzerinden öğretmenlere sevgi ve saygıyı, minnet duygusu içeren teşekkür mesajları iletilebilecek. Mebim (Öğretmen Teşekkür Hattı) üzerinden öğretmene teşekkür mesajı nasıl gönderilir? İşte öğretmene teşekkür mesajı uygulamasının detayları…
MEBİM ÖĞRETMENE TEŞEKKÜR MESAJI NASIL GÖNDERİLİR?
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenlerinize ya da velisi olduğunuz öğrencinin öğretmenine teşekkür etmek veya memnuniyetinizi dile getirmek için MEB iletişim merkezini 444 0 632 arayıp teşekkür kaydı oluşturabilirsiniz.
Oluşturulan başvurular öğretmenlere yazılı olarak iletiliyor. 147 hattı üzerinden gönderilen mesajın yeni hattı 444 0 632 nolu telefon numarasıdı. Öğretmene teşekkürler mesajı 444 0 632 aranarak gönderilecek.