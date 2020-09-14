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Öğretmenden ders sırasında şok eden hareket!

DHA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 17:13 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 17:23

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, uzaktan eğitim sırasında sigara içerken bir veli tarafından görüntülenen öğretmen Esra B. hakkında idari soruşturma başlatıldı.


Sakarya'da İngilizce öğretmeni, uzaktan eğitimde canlı yayın sırasında sigara içti. Bunu fark eden bir veli şikayette bulundu, öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.
 
Sakarya Adapazarı Şirinevler Mahallesi’ndeki Şirinevler Ortaokulu’nda görevli İngilizce öğretmeni Esra B., iddiaya göre, uzaktan eğitim kapsamında internet üzerinden ders verirken sigara içti.
 
Durumu fark eden bir veli, öğretmeni sigara içerken görüntüledi. Ardından da Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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