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Öğretmenden öğrencilerine karne hediyesi

24 Haziran 2021 Perşembe - 10:47 | Son Güncelleme : 24 06 2021 - 10:53

İstanbul Fatih'te bir ilkokul öğretmeni öğrencilerine hediye olarak kara kalemle çizdiği resimlerini hediye etti. Aldıkları hediye karşısında öğrencilerin mutluluğu ise gözlerinde okunuyordu.


Eğitim hayatları salgın dönemine denk geldi. Kimi zaman okullarına giderek, kimi zaman da internet üzerinden ders işlediler. Bir eğitim dönemi daha bitti, öğrencileri karne heyecanı sardı. Fatih'te bir ilkokulun 4. sınıf öğrencilerini karnelerinin yanı bekleyen bir hediye daha vardı. O hediyeyi öğretmenleri Sultan Başaran hazırlamıştı.
 
Karnelerinin yanında öğretmenleri bir hediye paketi de verdi. Paketi açan öğrenciler kara kalemle çizilen resimleriyle karşılaştı. Beklemedikleri hediye karşısında öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.. Öğrencilerin yanı sıra velileri de öğretmenlerine teşekkür etti.
 

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