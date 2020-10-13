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Öğretmen ve öğrencide corona virüs çıktı, 30 öğrenci karantinada

DHA |  13 Ekim 2020 Salı - 13:24 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 13:24

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Dumlupınar İlkokulu'nda, 1 öğretmen ve 1 öğrencide koronavirüs tespit edildi. Öğretmen ile öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci ise karantinaya alındı.


Ordu Fatsa'daki Dumlupınar İlkokulu'nda, yüksek ateş belirtisi gösteren 1 öğretmen ve 1 öğrenciye, Fatsa Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi yapıldı. Sonuçları pozitif çıkan öğretmen ve öğrenci, tedaviye alınırken, sınıftaki 30 öğrenci de 14 gün süreyle karantinaya alındı. Okul görevlileri, sınıfta dezenfeksiyon çalışması yaptı. 
 
Dumlupınar İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Tülay Demirbaş, "Sınıfımız karantinadadır. Yüz yüze eğitim başladığından bu yana tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Velilerimizi endişelendirecek bir sorun yoktur. Eğitim devam etmektedir" dedi.

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Öğretmen öğrenci corona virüs
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