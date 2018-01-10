Öğretmen soru sorunca kelepçelendi!

ABD'de bir öğretmen okul müdürünün maaşına yapılan artışın nedenini sorunca, okuldan kelepçelenerek götürüldü.

ABD'nin Louisiana eyaletindeki bir okulda, öğretmenlerin de katılabildiği yönetim kurulu toplantısında Yılın Öğretmeni ödülüne de sahip olan Deyshia Hargrave, öğretmen maaşlarında hiçbir artış olmazken, müdürün maaşına neden 38 bin dolarlık zam yapıldığını sordu.

Müdürün talimatıyla öğretmen güvenlik görevlisi tarafından önce toplantıdan çıkarıldı, sonra da kelepçelenerek gözaltına alındı.

Mesai arkadaşlarının ve okul personelinin önünde öğretmenin kelepçelenerek götürülmesi, büyük tepki topladı.

Tepkiler üzerine okul yönetimi öğretmenden şikayetçi olmadığını bildirdi.

Ancak, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla, başta hukukçular olmak üzere çeşitli çevrelerden öğretmene destek yağdı.