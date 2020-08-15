Seminerler ne zaman başlıyor 2020? Seminerler nasıl olacak, online mı, yüz yüze mi? sorularına yoğun bir yanıt aranıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Öğretmenlerin 2020 ağustos, eylül Dönemi seminer takvimini paylaştı. Peki, Öğretmen seminerleri ne zaman 2020?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos, Eylül 2020 Mesleki Çalışma Programı konulu resmi yazı yayınlandı. Öğretmenlerin çalışma programı konulu yazıda, seminerlerin ne zaman başlayacağı da aktarıldı. Öğretmen seminerleri ne zaman 2020? Seminerler yüz yüze mi, online mı olacak?

SEMİNERLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB yaptığı açıklamada 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Dönemi Mesleki Çalışma Programı, 24 - 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Öğretmenlerin seminer çalışmaları, 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

SEMİNERLER YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI OLACAK?

MEB'in yaptığı açıklamada, ''Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin katılımıyla okullarımızda gerçekleştirilecek. Çalışma programına ilişkin ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır.’’ İfadelerini kullandı.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞİ

EBA öğretmen girişi için; EBA uygulamasına ya da www.eba.gov.tr adresine giriş yapılması gerekiyor. Akabinde EBA öğretmen girişi yazısına tıklanıyor. Çıkan ekranda MEBBİS veya e-devlet şifresi ile giriş yaparak sisteme girerek seminerlere katılabilirsiniz.

Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak MEB tarafından hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan eğitim programı ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacak. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacak.

Birinci dönem, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecektir.

Bu kapsamda;

a) Öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin "Eğitim Programı", 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecektir.

b) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına yönelik olarak Bakanlığımızca hazırlanan ve sarmal yapıdaki konu ve kazanımlardan oluşan "Eğitim Programı" ile materyalleri, elektronik ortamda yayınlanacaktır. Program ve materyaller doğrultusunda eğitim süreci, zümre öğretmenlerince planlanıp uygulanacaktır. Ayrıca söz konusu eğitimler, Eğitim Bilişim Ağındaki (EBA) içeriklerle de desteklenecektir.

c) Öğrencilere, eksik konu ve kazanımlarının giderilmesi amacıyla; Eğitim Bilişim Ağı (EBA), EBA TV (İlkokul, Ortaokul, Lise) ile destekleme ve yetiştirme kursları aracılığıyla yıl boyu destek verilmeye devam edilecektir.

ç) Öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik olarak uygulanacak Eğitim Programı, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri yeni eğitim kurumu ve sınıflarında yapılacaktır.