24 Mayıs 2019 Cuma
İSTANBUL 
21°C / 15°C
GALERİ VİDEO
BIST 84.596 0.00 EURO 6,8370 0.05
USD 6,1030 0.10 ALTIN 252,820 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Öğretmen, polis, doktorların askerlik düzeni değişiyor...

24 Mayıs 2019 Cuma - 8:17 | Son Güncelleme : 24 05 2019 - 8:24

AK Parti'li milletvekillerince TBMM Başkanlığı'na sunulan yeni askerlik sistemine ilişkin yasa tasarısı komisyonda kabul edildi. Tasarısı ile doktor, öğretmen, jandarma ve polislerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı.


AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve  arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er  olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay  ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Yeni askerlik sistemi doktor, öğretmen, jandarma ve polislerin de askerlik düzenlemesi yeniden yapıldı. İşte o detaylar...
 
Öğretmen yükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı ödeme yapacak
 
Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma  Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına  alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra  edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim  Bakanlığı emrine verilecek.
 
Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan  yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit  edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek.  Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali  yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk  tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.
 
Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu  görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri kesilenler,  kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilecek, ayrıca  Milli Eğitim Bakanlığı ile de ilişikleri kesilecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava  değişimi/izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya  kalmak suçlarına ilişkin kanun ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme  disiplinsizliklerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri  uygulanacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.
 
 
Emniyet ve Jandarma için silah altına alma işlemleri
 
Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleriyle ilişkisi devam  eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan  askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.  Emniyet Hizmetleri Sınıfında 10 yıllık hizmet süresini, kamu görevinden  sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak.
 
Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında  eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de 10 yıllık hizmet  süresinin hesabında dikkate alınacak.
 
10 yıllık süre, ilgili eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak  fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan  herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma  nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, bu düzenleme  hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek.
 
Fiili askerlik hizmeti başladıktan sonra eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin tabi oldukları askerlik hizmet süresini  tamamlamaları gerekecek.
 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel  Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya  yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların  giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların da her  türlü askerlik işlemleri ertelenecek.
 
Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman jandarmaların  hizmette geçirdikleri sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak. Sayılan  hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar  askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Hizmet süresini karşılamayanların  eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak bu  düzenleme hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlatılacak.
 
Tabip sayısı iki Bakanlıkça müşterek belirlenecek
 
Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama  döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah  altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti  yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü  yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.
 
Bu kişilerin her türlü özlük işleri devlet hizmeti yükümlülüğünün  devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Bunlardan usulüne uygun olarak  devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, Milli  Savunma Bakanlığına bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve  asteğmen olarak terhis edilecek. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında  usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er  olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Milli Savunma  Bakanlığına bildirilecek.

ETİKETLER

asker polis öğretmen jandarma doktor askerlik sistemi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.