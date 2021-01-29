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- Öğretmen özür grubu atama sonuçları merak ediliyor! Eş durumu mazerete bağlı yer değiştirme/tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, özür grubu atama sonuçları…
Öğretmen özür grubu atama sonuçları merak ediliyor! Eş durumu mazerete bağlı yer değiştirme/tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, özür grubu atama sonuçları…
29 Ocak 2021 Cuma - 10:06 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 10:06
Öğretmen özür grubu atama sonuçları araştırmaları hızlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bağlı okullarda görev yapan 2021 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmelerinde 2. aşama başvuru işlemleri sona erdi, gözler atama sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan özür grubu atama takvimine göre bugün özür grubu atama sonuçları açıklanacak.
Mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 yarıyıl tatili öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında eğitim kurumu tercih başvuruları, 22-26 Ocak tarihleri arasında alındı, atama işlemleri 29 Ocak bugün sonuçlandırılacak. Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerin özür grubu atama süreci merak içinde bekleniyor.
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlık tarafından yayımlanan özür grubu atama takvimi doğrultusunda özür grubu atama sonuçları 29 Ocak günü açıklanacak.
Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki link aktif olacak ve özür grubu atamasına başvuru yapan öğretmenlerimiz özür grubu atama sonuçlarını öğrenebileceklerdir.