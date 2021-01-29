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Öğretmen özür grubu atama sonuçları merak ediliyor! Eş durumu mazerete bağlı yer değiştirme/tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, özür grubu atama sonuçları…

Öğretmen özür grubu atama sonuçları merak ediliyor! Eş durumu mazerete bağlı yer değiştirme/tayin sonuçları bugün açıklanacak mı, özür grubu atama sonuçları…