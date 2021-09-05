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Öğretmen Nihal'den kahreden haber! Tüm ailesiyle birlikte...

ÇAYIROVA(Kocaeli), (DHA) |  05 Eylül 2021 Pazar - 22:10 | Son Güncelleme : 05 09 2021 - 22:10

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada öğretmen Nihal Bıkım (54) ve babası Fehmi Bıkım (90) hayatını kaybetti.


Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu geçişi Çayırova ilçesi Şekerpınar yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinde 1 panelvan, 1 yolcu otobüsü ve 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan öğretmen Nihal Bıkım, babası Fehmi Bıkım ile isimleri öğrenilemeyen annesi ve kardeşi yaralandı. Kazada ağır yaralanan öğretmen Nihal Bıkım ve babası Fehmi Bıkım hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kardeşi ve annesinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 
 
Sapanca Kemalettin Sami Paşa Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olan Nihal Bıkım ile babası Fehmi Bıkımın yarın İstanbulda son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. 
 

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Kocaeli Çayırova Öğretmen
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