Öğretmen maaşı ne kadar oldu? Öğretmen 2020 temmuz maaşı!

TÜİK’in Haziran enflasyon oranını açıklamasıyla memur maaş zammı da belli oldu. Milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin temmuz ayı zamlarının etkileyen Tüketici fiyat endeksi 2020 yılının ilk 6 ayında 5, 75 arttı. Buna bağlı olarak da memurları, 75 puan zam alacak. Peki, öğretmen maaşı ne kadar oldu. İşte Temmuz zammına göre, 2020 öğretmen maaşı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 1,13, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,69 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 12,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 6,17 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, haziran ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,88, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,74 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1,13, Yİ-ÜFE yüzde 0,69 artış gösterdi. TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 5,75, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,62 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 6,89, geçen yılın haziran ayına göre yüzde 6,17 arttı. Tüketici fiyat endeksi milyonlarca çalışanın, memurun ve emeklinin temmuz ayı zamlarının etkilendiği ve belirlendiği en önemli göstergelerden biri. Bu çerçevede 2020 yılının ilk 6 ayında tüketici fiyat endeksi artışı yüzde 5, 75 oldu.

2020 ÖĞRETMEN TEMMUZ MAAŞI

Temmuz 2020'de 1/4 derece ve kademede görev yapan 20 yıl hizmeti olan ve eşi çalışmayan bir öğretmen 5.432 TL maaş alacaktır. 25 yıl hizmeti olan öğretmen ise 5.442 TL maaş alacaktır.

Göreve yeni başlayan bir öğretmen ise 4.646.56 TL maaş alacaktır.

Emekli öğretmen maaşı ise 3 bin 272 liradan 3 bin 365 liraya yükseldi.