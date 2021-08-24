Öğretmen maaşı ne kadar oldu? 2022- 2023 öğretmen maaşı

Memur sendikaları ve hükumet arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri sona erdi, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vedat Bilgin 2022-2023 yılları için belirlenen zam oranlarını açıkladı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Peki, Öğretmen maaşı ne kadar oldu? İşte 2022- 2023 öğretmen maaşı…

Memur ve memur emeklisinin zam oranları belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı sonrası zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını belirtti. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3 bin 600 ek gösterge için çalışma yapılacağını ve sözleşme kapsamında tamamlanacağını belirtti. Memur maaşlarına yapılacak zam oranın belli olmasının ardından öğretmenler maaşlarını sorgulamaya başladı.

Öğretmen maaşı ne kadar 2022-2023?

Göreve yeni başlayan ve derecesi 9/1 olan stajyer bir öğretmenin 2021 Temmuz ayındaki maaşı 5.205 TL idi. Belirlenen maaş zammı oranlarına göre en düşük derece kademeye sahip yeni göreve başlayan bir öğretmenin maaşı 2022 Ocak ayında 5.553 TL olacak. Yılın ikinci dilimi olan 2022 yılı Temmuz Aralık döneminde ise maaşı 5941 TL'ye yükselecek.

2023 yılına yine yeni bir zamla girecek olan öğretmenin maaşı 2023 Temmuz ayına kadar 6.417 TL, 2023 Temmuz ayından yıl sonuna kadar da 6.802 TL olacaktır. Bu rakamlara maaş zammını aşmış enflasyon farkı rakamları dahil değildir.

Maaş zammı üzerinde bir enflasyon farkı gerçekleşirse bu toplu sözleşmede alınan karar gereği memur ve emekli maaşlarına yansıtılacaktır.