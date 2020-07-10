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Öğretmen gözetmenlik ücreti – 6 aylık enflasyon oranına göre ÖSYM, MEB, AÖF salon başkanı-gözetmen görevli ücreti

10 Temmuz 2020 Cuma - 10:39 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 10:39

Enflasyon oranlarının açıklanıp, Temmuz ayı zam oranının yüzde 5,75 olarak belirlenmesinin ardından, ÖSYM, MEB, AÖF sınav görev ücretleri sorgulanmaya başlandı. İşte ÖSYM, MEB, AÖF salon başkanı-gözetmen görevli ücreti…


TÜİK tarafından 2020 yılının ilk 6 aylık enflasyon oranın açıklanmasının ardından birçok kalemde artış oldu. Temmuz ayı zam oranının yüzde 5,75 olarak belirlenmesiyle ÖSYM, MEB,AÖF sınav görev ücretleri de belli oldu. İşte Öğretmen gözetmenlik ücreti…

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınavların zamlı görev ücretleri:

ÖSYM 

Bina Sınav Sorumlusu - 390,36 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı - 260,23

Bina Yöneticisi - 260,23

Bina Yönetici Yardımcısı  - 234,22

Salon Başkanı - 234,22

Gözetmen - 195,18

Yedek Gözetmen - 156,14

Yardımcı Engelli Gözetmen - 260,23

AÖF

Salon Başkanı - 100 TL

Gözetmen - 90 TL

MEB

Bina Sınav Komisyon Başkanı -   247,22 TL    

Bina Komisyon Üyesi -  221,20 TL    

Salon Başkanı -   214,69 TL    

Cezaevi Salon Başkanı  - 214,69 TL    

Gözetmen  - 208,19 TL   

Cezaevi Gözetmen  -  208,19 TL    

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