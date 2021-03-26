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Öğretmen evinde sır olay! Müdür yardımcısı bu halde bulundu

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla) DHA |  26 Mart 2021 Cuma - 20:16 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 20:16

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki öğretmen evinin müdür yardımcısı 6 çocuk babası Feyzullah Varol (62), kaldığı lojmanda ölü bulundu.


Kumbahçe Mahallesi'ndeki Bodrum Öğretmen Evinin müdür yardımcısı Feyzullah Varolu, iş yerinde göremeyen mesai arkadaşları kaldığı lojmana gitti. Kilitli kapıyı kırıp odaya giren arkadaşları, Feyzullah Varol'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Feyzullah Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Eşinden boşandığı öğrenilen 6 çocuk babası Varol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla Bodrum öğretmen evi lojma
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