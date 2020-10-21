Öğretmen dizisi final kararı aldı!

Başrollerinde İlker Kaleli, Ceren Moray ile Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Öğretmen dizisi için final kararı alındı.

Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Öğretmen dizi si, bu sezon ise aynı kanalda yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin başta başarılı bir grafik çizmesinden dolayı pazar gününe alınmıştı. Ancak dizi yeni gününde de istenilen başarıya ulaşamadı.

FİNAL YAPIYOR

Öğretmen dizisi son bölümüyle Total reyting grubunda ilk 10'a giremezken, AB'de ise 7. sırada yer alabildi. Final kararı alınan Öğretmen dizisi 9. bölümde izleyicilerine veda edecek. Yayın akışında bir değişiklik olmadığı takdirde dizi, 8 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak olan 9. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.