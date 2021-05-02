02 Mayıs 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.398 -0.26 EURO 9,9870 0.23
USD 8,2880 1.04 ALTIN 471,250 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Öğretmen dehşet saçtı! Komşusuna 'ne bakıyorsun' deyip...

Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA) |  02 Mayıs 2021 Pazar - 17:52 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 17:52

Adana'da öğretmen Celal T., daha önce aralarında husumet bulunan komşusu Mehmet K.yı apartman otoparkında tabancayla bacağından yaraladı. Kısa sürede yakalanan Celal T. karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan Mehmet K.nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Pınar Mahallesindeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre Mehmet K., öğretmen Celal T.'nin evine geçen aylarda para alışverişinden kaynaklı borcundan dolayı haciz gönderdi. Aynı apartmanda oturan Mehmet K. ile Celal T.'nin arasında haciz olayından dolayı husumet oluştu. Bugün öğle saatlerinde otoparkta karşılaşan iki komşu Ne bakıyorsun? sözleriyle başlayan tartışma sonrası kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine Celal T., tabanca ile komşusu Mehmet K.yı bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet K.nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Celal T.yi silahıyla yakalayarak gözaltına aldı. Celal T. ifadesi alınmak üzere Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

ETİKETLER

Adana öğretmen apartman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.