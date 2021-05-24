Öğretmen ataması olacak mı? Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televizyon programında öğretmen atamaları, adaylık kaldırma sınavı, salgın döneminde eğitim süreci ile ilgili soruları yanıtladı. Atama bekleyen öğretmenlerin merak ettiği soruları da cevaplayan Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın talebi var." açıklamasında bulundu. Peki, Öğretmen ataması olacak mı? İşte Bakan Selçuk'un öğretmen atamaları ile ilgili açıklamaları...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı bir televiyon programında öğretmen atamaları, yüz yüze eğitim ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Ziya Selçuk, 'Öğretmen ataması olacak mı?' sorusuna da "Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkânlar dâhilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler." ifadelerini kullandı.

ÖĞRETMEN ATAMALARI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Esra Elönü'nün sunduğu "Arafta Sorular" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Öğretmenlerin beklentilerinin farkında olduklarını belirten Ziya Selçuk, "Şimdi bunu her programda soruyorlar, aslında tekrar tekrar da soruyorlar. Haklı olarak bir değişiklik var mı diyorlar. Daha öncedeki açıklamalara göre bir değişiklik yok. Bunun artması doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı 'nın talebi var. Neler yapılabilir diye görüşmeler yapılıyor. Daha çok meslektaşımı aramızda katmak isteriz. Buna ihtiyacımız var. Onların ihtiyaçlarının farkındayız. Bunu belirleyen husus, bütçe imkânları aslında." diye konuştu.

"SÜREKLİ YAPIYORUZ, YİNE DE YAPACAĞIZ"

Öğretmen atamalarının sürekli gündemlerinde olduklarını anlatan Selçuk, "Uzun yıllar boyunca ortalama 40 bin civarında atama yapıldı. Bu sene atama sayısında bir düşüklük oldu. Salgın ve benzeri koşullardan dolayı 20 bin atama yapıldı. Her sene gözden geçiriliyor. Bu bir kere karar verilen bir şey değil. İmkânlar dâhilinde sürekli konuşulan bir şey. Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler." ifadelerini kullandı.

"ADAYLIK KALDIRMA SINAVI KANUN DEĞİŞİMİYLE OLUR"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adaylık Kaldırma Sınavı hakkında da konuştu. Bakan Selçuk "Adaylık kaldırma sınavında iyileştirmeler ve geliştirmeler olacak. Yaklaşık 50 bin civarında aday öğretmenimiz katıldı. Adaylık kaldırma sınavı yasayla ilgili bir husus. Milli Eğitim Bakanlığı'nın uhdesinde olan bir karar değil. Meclisimizin yetkisi dâhilinde. Bu geliştirme çalışmaları devam ediyor. Sorular değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Adaylık kaldırma sınavı maddesi, kanun değişikliğiyle değişebilir." dedi.

SALGIN SÜRECİNDE OKULLARIN DURUMU

Salgın süreci ile ilgili de konuşan Bakan Ziya Selçuk, "Bizim için önce sağlık gelir dedik ve kontrollü olmaya çalıştık. Verilere baktığımızda, velilerimzle görüştüğümüzde, istatistiklere baktığımızda kim zaman çok kaygılandık. Hekimlerin de tavsiyesini uyarak 'Burda gerçekten kapatmak gerekiyor' dedik. Öyle zamanlar oldu ki neden açmıyoruz diyerek istişareler yaptık. Türkiye en çok kapatılan ülkeler arasında. Bazı ülkeler çoğunlukla açık oldu. Ben Türkiye'ye baktığımda sosyal hayat nasıl yürüyor. Düğünler, bayramlar ve diğer törenler, sokaktaki vatandaşların sayısına baktığımızda gördüğüm şey şuydu. Biz ekip arkadaşlarımızla "Öğretmenlerimizin sağlığını yönelik bir risk görürsek kapatalım. Riskin azaldığı noktada da açalım" diye prensip kararı aldık. Kızanlar var biliyorum 'Niye açıp kapatıyorsunuz' diye. Salgın döneminde kararlar Sağlık Bakanlığı 'nın da verileriyle ilgili de degörüşmelerde tartışmalarda ortaya çıkan değerlendirmeler de etkili oluyor. Yani Burada Milli Eğitim Bakanlığı tek yetkili olarak açılsın, kapansın demiyor. Rsik jarttığında öğretmenimizin sağlığı tehlikeye giriyor." diye konuştu.

Bakan Ziya Selçuk şunları söyledi:

"Vakalarda bir azalma var. 10 binin altına düştü. Olumlu bir gidişat var. Bizim gördüğümüz öncelikli alanlar var. Öncelikli alan; bizim yaptığımız saha taramalarında akademik olarak en fazla sıkıntısı olan, eksiği olan çocuklar köy okulları ve ilkokullarındaki çocuklar çıktı. O yüzden de köy okullarını 5 gün açmayı tercih ettik. Eksiklerini kapatmak için. İlkokulları da açmayı tercih ettik. Çünkü eksiği orda gördük. Bir de sınav grupları var 8-12'ler. Bunlar niye açtınız diye sıklıkla soruyorlar. Bir çocuk hayatında bir kere LGS'ye giriyor. Üniversite sınavı gibi herkesin her yıl girdiği bir sınav değil. Genelde bir kere giriliyor. Nadir de olsa puan yükseltmek için giren var. Hayatında bir kere gireceği bir sınavda benim eşitliğe dikkat etmem lazım. Çocukları bu fırsat ı vermem lazım. Eğer o sınıfları kapalı tutarsak, bazı çocuklar özel ders alıp imkanlardan yararlanacak ama bazı çocuklarımız bu imkanlardan yararlanamayacak. Benim onlara fırsat vermem lazım. 31 Ağustos'tan beri, LGS ve üniversiteye hazırlıkla ilgili Destekleme ve Yetiştirme Kursları sürekli açık tutuldu."

LGS ERTELENİR Mİ?

Bakan Selçuk, LGS sınavında ertelemenin söz konusu olmayacağını dile getirerek "LGS sınavları 6 Haziran'da yapılacak. Sınav tarihinde de herhangi bir erteleme söz konusu değil." diye konuştu.