Öğretmen ataması 2021! Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli sporculardan beden eğitimi öğretmeni alacak. Sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusu yayımlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları nasıl yapılır? MEB beden eğitimi öğretmeni alımı başvuru şartları…

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmî eğitim kurumlarının Beden Eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılacak. MEB, Milli sporculardan alınacak sözleşmeli öğretmen başvuru ve atama duyurusunu yayımlandı. Peki, Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları nasıl yapılır? MEB beden eğitimi öğretmeni alımı başvuru şartları…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular “personel.meb.gov.tr” adresindeki “Millî sporcuların ataması” linkinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak gerçeklşetirilecek.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI!

MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre milli sporcularda aranacak şartlar şu şekilde belirtildi:

Millî sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,

b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,

c. (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olmak, şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

1. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)

2. Mezun olunan yükseköğretim programının, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

3. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında Beden Eğitimi alanına kaynak gösterilen programlardan pedagojik formasyon eğitimi istenilenler için bu eğitimi başarıyla tamamlamış olmak,

4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak, 5. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, atamalarının iptal edildiği veya ayrıldıkları tarihten itibaren başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

7. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

İŞTE BAŞVURU KILAVUZU VE ATAMA ÖNCELİK SIRALAMALARI!

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ