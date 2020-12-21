Öğretmen ataması 2021 ne zaman? Öğretmen ataması olacak mı?

Öğretmen ataması ne zaman? 2021 yılında öğretmen ataması yapılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmen atamaları ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Eğitim Fakültesi mezunu binlerce öğretmen adayı, yeni yılla birlikte atama yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Beklenen haber MEB bütçe görüşmelerinde geldi. İşte detaylar…

Öğretmen ataması 2021 ne zaman? Öğretmen ataması yapılacak mı? soruları yanıt buldu. Her yıl belirli oranda öğretmen alımı yapan Millî Eğitim Bakanlığı’ndan müjdeli haber geldi. 2021 yılına günler kala binlerce öğretmen adayı, MEB açıklamalarını ilgiyle takip ediyor. MEB eğitimin kalitesi arttırmak için öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmayı amaçlarken, 2020 yılında 40 bin öğretmen görev başı yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son yaptığı açıklamada ise atamaların yeni yılda gerçekleşeceği ve kontenjan eksikliğinin olduğunu belirterek müjdeyi verdi.

BAKAN SELÇUK'TAN ÖĞRETMEN ATAMASI

Bakan Selçuk, öğretmen atamalarına ilişkin soruyu yanıtlarken de "2021'de tabii ki atama yapacağız. Bütçede öğretmen ataması var. Sayısının yüksekliği konusunda bizim gayretimiz, çabamız, girişimlerimiz var. Bunun müjdesini inşallah olduğunda paylaşacağız" dedi.

Taşımalı eğitime ilişkin soru üzerine Selçuk, bu yıl taşımalı eğitim bütçesinde tasarrufun söz konusu olacağını belirtti.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bu yıl kitap onaylarının yapılacağı ayla ilgili mevzuattaki değişiklik ve diğer tedbirlerle beraber 434 milyon TL ders kitaplarında tasarruf sağlanmıştır. Her okul kendi yakacaklarını, ihale açarak alırken bu yıl Enerji Bakanlığı ile bir anlaşma yaptık ve kömürleri belirli bir kalorinin üzerinde olması şartıyla merkezi olarak aldık ve okullara ulaştırdık. Dolayısıyla hiçbir okul ihaleyle uğraşmadı, hiçbir okulda ihalelerle ilgili sıkıntılar vesaire konuşulmadı. Bunu Türkiye olarak merkezi düzenledik ve sadece kömürden 155 milyon TL civarında bir tasarruf sağlandı."