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Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Branş dağılımı, kontenjan sayısı ve atama takvimi açıklandı mı?

Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Branş dağılımı, kontenjan sayısı ve atama takvimi açıklandı mı?