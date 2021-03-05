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Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Branş dağılımı, kontenjan sayısı ve atama takvimi açıklandı mı?

05 Mart 2021 Cuma - 15:25 | Son Güncelleme : 05 03 2021 - 15:25

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için nefesler tutuldu. MEB, geçtiğimiz hafta 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurunca, gözler atama takvimine çevrildi. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim bekleniyor. Öğretmen adayları, atamalar ne zaman yapılacak, tercih sayfası açıldı mı? Öğretmen atamalarında branş ve kontenjan tablosu paylaşıldı mı?


Öğretmen atamaları sabırsızlıkla bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasının ardından kontenjan sayısı, branş dağılımı gibi konular araştırılmaya başlandı. Öğretmen atamaları 2021 ne zaman açıklanacak, belli mi? Öğretmen atama kontenjanları ve kadro dağılımı ne zaman belli olacak?

ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Öğretmen atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre önümüzdeki aylarda olacak.

ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI ve BRANŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2021 Öğretmen atamalarına yönelik henüz kontenjanlar ve branşlar yayımlanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı ise 2021 öğretmen atamalarına yönelik yeni bir duyuru paylaşmadı.

 

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