Öğretmen atamaları ne zaman olacak? Branş dağılımı, kontenjan sayısı ve atama takvimi açıklandı mı?

Öğretmen atamaları sabırsızlıkla bekleniyor. 20 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasının ardından kontenjan sayısı, branş dağılımı gibi konular araştırılmaya başlandı. Öğretmen atamaları 2021 ne zaman açıklanacak, belli mi? Öğretmen atama kontenjanları ve kadro dağılımı ne zaman belli olacak?
ÖĞRETMEN ATAMALARI 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen atamaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre önümüzdeki aylarda olacak.
ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI ve BRANŞLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
2021 Öğretmen atamalarına yönelik henüz kontenjanlar ve branşlar yayımlanmadı.
Milli Eğitim Bakanlığı ise 2021 öğretmen atamalarına yönelik yeni bir duyuru paylaşmadı.