2020-KPSS lisans sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden açıklandı. KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğretmen adayı atamaların ne zaman yapılacağını ve MEB atama takvimini araştırıyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? MEB açıklama yaptı mı? MEB atama takvimi yayınlandı mı? İşte öğretmen atamaları...

Öğretmen atamaları KPSS lisans sonuçlarının açıklamasının ardından merak edilen konular arasında geliyor. KPSS sonuçlarının adayların erişime açılmasının ardından öğretmen atama tercihi yapmak isteyen adaylar, MEB tarafından yayınlanacak atama başvuru takvimini bekliyor. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman? MEB açıklama yaptı mı? MEB atama takvimi yayınlandı mı? İşte öğretmen atamaları...

2020 KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS lisans sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr " internet adresinden açıklandı.

2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin yapıldığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtilen duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı 3. oturumunda yer alan İstatistik Testi Temel Soru Kitap çığındaki 12 numaralı sorunun "E" olarak girilmiş doğru cevabının "C" olarak düzeltilmesine, 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 28 numaralı sorunun "D" olarak girilmiş doğru cevabın "C" olarak düzeltilmesine, ayrıca Beden Eğitim i Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 55 numaralı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 74 numaralı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Testi Temel Soru Kitapçığındaki 52 numaralı soruların iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? MEB ATAMA TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek öğretmen atamaları ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce öğretmen atama takvimi 2020'nin ocak ayında başlamıştı.