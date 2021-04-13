Öğretmen aşı randevusu nasıl alınıyor? E Nabız-MHRS aşı randevusu alma…

Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır? Aşı randevusu almak isteyen öğretenler nasıl aşı randevusu alacaklarını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı yayında 81 ilde yeniden uzaktan eğitime geçilmesi ihtimali var mı?" sorusuna 125 bin öğretmenin de birkaç gün içinde aşılanacağını duyurmuştu. Öğretmenlerin aşılanma süreci başladı. E Nabız-MHRS aşı randevusu alma…

Öğretmen aşı randevusu sorgulaması arttı. Öğretmen aşı randevusu almaya çalışırken, hangi öğretmenlere aşı sırası geldiğini de soğuluyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 125 bin öğretmenin aşılanacağını duyurmuştu. Öğretmenler için aşı randevuları açıldı. Öğretmen aşı randevusu nasıl alınır?

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA

MHRS Web'den randevu almak için; Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevunuzu oluşturabilirsiniz.

MHRS mobilde randevu almak için ise akıllı cihazınızın uygulama marketinden MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Corona virüs aşısı randevusu için, sisteme giriş yapıldıktan sonra "Hastane randevusu al" seçeneği üzerinden "Genel Arama" ardından "Covid-19 aşı" seçeneğini tıklayarak gerekli bilgileri girmeniz gerekiyor.