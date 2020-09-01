Öğrenim belgesi nedir? E devletten öğrenim belgesi nasıl alınır?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar, üniversitelere kayıtlarını yapıyor. Üniversite kayıtlarını elektronik ortamda yapan öğrenciler kayıt işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulamak için E-Devlet'ten öğrenci belgesi sorguluyor
ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden üniversite e kayıt sorgulama butonundan E-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra öğrenci belgesi sorgulama işlemi yapabilecek.
E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT SORGULAMA EKRANI
E-Devlet üzerinden;
Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama
Kredi / Burs İptal Başvurusu
Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi
Yüksek Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi
Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz.