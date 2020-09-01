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Öğrenim belgesi nedir? E devletten öğrenim belgesi nasıl alınır?

01 Eylül 2020 Salı - 18:01 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 18:01

YKS tercihlerinin yapılıp sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite için kayıt işlemlerini sürdürüyor. Üniversite kayıtlarına devam eden öğrenciler, kayıt olup olamadıklarını sorgulamak için e devletten öğrenim belgelerini kontrol ediyor. Üniversite e kayıt sorgulama ekranı üzerinden öğrenim durumunu öğrenebiliyor.


YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bir yükseköğretim programına hak kazanan adaylar, üniversitelere kayıtlarını yapıyor.  Üniversite kayıtlarını elektronik ortamda yapan öğrenciler kayıt işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği sorgulamak için E-Devlet'ten öğrenci belgesi sorguluyor

ÖĞRENCİ BELGESİ SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden üniversite e kayıt sorgulama butonundan E-devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra öğrenci belgesi sorgulama işlemi yapabilecek.

E-DEVLET ÜNİVERSİTE E KAYIT SORGULAMA EKRANI

E-Devlet üzerinden;

Öğrenci Kayıt Bilgileri Sorgulama

Kredi / Burs İptal Başvurusu

Burs / Öğrenim Kredisi Başvurusu Yurt Dışı Öğrenci Belgesi

Yüksek Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi

Lisans Burs Başvurusu ve Sonuç Takibi işlemlerinizi de yapabilirsiniz.

 

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