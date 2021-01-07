Öğrenciye yüzde 20 indirim!

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda uyguladığı öğrenci indirimine ek olarak dış hatlarda da ayrıcalıklı bir programı öğrencilerle buluşturdu. Dünyanın çeşitli noktalarına avantajlı seyahat imkanı tanıyan program sayesinde öğrenciler, 5 kıtadaki yüzlerce noktayı daha uygun fiyatlar ve kendilerine özel hizmetlerle keşfedecek.

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, tüm seyahat ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanan programa dahil olan öğrencilerin, indirimli fiyatlar, ilave bagaj hakkı, biletlerde ücretsiz değişiklik gibi birçok esnekliğe ve avantaja sahip olacakları belirtildi.

12-34 yaş arası

Bayrak taşıyıcının yeni hizmeti doktora eğitimi de dahil olmak üzere 12–34 yaş arası misafirlerinin tüm öğrencilik yaşamını kapsayacak şekilde planlandığı ifade edilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı: