Milyonlarca öğrencileri ilgilendiriyor! Açıklandı, detaylar netleşti

İşte Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun koordineli şekilde ilerlettiği yüz yüze eğitimde alınan son dakika kararları ve uzmanların okullarda uyulması gereken kurallara ilişkin uyarıları;

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE KURALLAR BELİRLENDİ

Yüz yüze eğitimin başlayacak olması okullarda alınacak tedbirleri de gündeme getirdi. Haftada 2 gün olarak planlanan yüz yüze eğitim için okullar tüm hijyen koşullarını sağlanarak eğitime hazır hale getirildi. Ancak okula başlayacak öğrencilerin her yaş grubuna uygun olarak salgından korunmak için dikkat etmesi gereken oldukça basit ama hayati öneme sahip bazı kurallar var.

Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla başlyan yüz yüze eğitimle ilgili olarak Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dekanı Fatma Eti Aslan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) önerilerinden referanslar vererek önlemleri şöyle sıraladı:

MALZEME PAYLAŞIMI YOK

Arkadaşlarınızla silgi, kalem, kalem ucu gibi eşyanızı paylaşmayın.

YEMEK ARALARINDA MESAFE VE KONUŞMA...

Yemekhanede sosyal mesafeyi koruyun ve çok konuşmayın.

HERHANGİ BİR RAHATSIZLIĞI OLAN ÖĞRENCİ...

Kendinizde hastalık belirtileri fark ettiyseniz mutlaka öğretmeninize söyleyin. Böyle bir durumda üzgün, endişeli, şaşkın, korkmuş veya kızgın hissetmek normaldir. Yalnız olmadığınızı bilin, güvenli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olabilmeniz için ebeveyniniz veya öğretmeniniz gibi güvendiğiniz biriyle konuşun.