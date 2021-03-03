Öğrencilere uzmanından fiziksel aktivite tavsiyesi

Uzaktan eğitim gören öğrenciler, pandemi şartlarından dolayı eve kapanmak zorunda kaldı ve fiziksel aktiviteleri kısıtlandı. Bu inaktivite durumu çeşitli problemlere yol açmaya başladı. Fiziksel aktivite ile hareketin artırılması ve hareketsizliğin azaltılması gerektiğini söyleyen Ar. Gör. Emine Nur Demircan, "Fiziksel aktiviteler ile çocukluk döneminde veya ileride oluşabilecek hastalıkların önüne geçebilir" dedi.

Online eğitim gören öğrencilerin hangi yaşta hangi aktiviteleri yapması gerektiği konusunda açıklamalar yapan Spor Bilimleri Fakültesi Ar. Gör. Emine Nur Demircan, "Çocukların yapacağı fiziksel aktivitelere karar verilirken temel olarak yaş, fiziksel çevre, fiziksel uygunluk ve vücut ağırlığı dikkate alınmalıdır. Bunlara ek olarak eğlenceli olması, çocukların gereksinimlerine göre planlanmış olması, kolaylıkla uygulanabilir ve pratik olması, isteklilik ve gönüllülük de göz önünde bulundurulmalıdır. Tüm bu etkenler arasında en önemli etken yaş olduğu için egzersiz önerilerimizi yaş grubuna göre belirlemek daha doğru olacaktır" diye konuştu.

"5-7 YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUKLAR RİTİMLİ HAREKETLERE KOLAYCA UYUM SAĞLAR"

Demircan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu donemdeki çocuklarda yer değiştirme ve denge hareketleri, el-göz koordinasyonları gelişmeye başlar. Çocuklar oldukça hızlı ve etkindir. Büyük kas kontrolleri hızlıdır ancak dayanıklılık bu dönemde henüz zayıftır. Çocuklar bu donemde özellikle rekabet içeren bireysel ve sesli oyunlardan büyük zevk alır. Geriye zıplar, tek eli ile topu fırlatır, hareketli topa tekme atar, potaya top atar. Dengeleri gelişmiştir. Tek ayak üzerinde ortalama 10 sn durabilirler. Ritimli hareketlere kolayca uyum sağlarlar. Bu dönemdeki çocuklara önerilen aktiviteler ve sporlara bakacak olursak; ip atlama, çizgi oyunları, tutma ve top yuvarlama oyunları ile buz pateni, jimnastik, atletizm, futbol, yüzme, judo sporları olabilir."

"10-11 YAŞ DÖNEMİNDE DURUŞ BOZUKLUKLARI GÖRÜLEBİLİR"

8-9 yaş ve 10-11 yaş döneminin önemli olduğunu belirten Demircan, "Bu dönemdeki çocukların ritmik becerilerinde gelişme gözlenir, dayanıklılıkları artar, kuvvet ve koordinasyonu gelişir, temel hareketleri daha düzgün hale gelir, karmaşık hareket becerileri gelişmeye başlar. Ayrıca top sürme, pas atma becerileri ile ip atlama becerileri gelişir. Bu yaş grubundaki çocuklara halk oyunları, vurma yakalama oyunları, masa tenisi, boks, karate, taekwondo gibi aktivite ve sporlar önerilebilir. 10-11 yaş dönemindeki çocuklar ise kuvvet, çeviklik, denge ve koordinasyon gerektiren becerilerde artış görülür. Takım sporlarına katılımları artar. Kalp, damar ve solunum sistemleri fizyolojik açıdan dayanıklılık sporları için daha elverişli hale gelir. Bu dönemdeki çocuklarda cinsiyet farklılıkları fiziksel aktivite tercihlerinde değişiklik yaratabilir. Bu sebepten ötürü aktivite ve spor türlerine, çocukların tercihleri dikkate alınarak karar verilmelidir. Ayrıca bu dönemde gelişime bağlı olarak duruş bozuklukları görülebilir. Bu yaş grubundaki çocukların duruş bozukluklarını önlemek için ise yoga, dans gibi aktiviteler uygun aktivitelerdir. Çocuklar basketbol ve voleybol gibi top sporlarına, yon bulma, doğa yürüyüşleri, izcilik, kampçılık gibi doğa sporlarına yönlendirilebilirler. Bu dönemde çocukların aile ile birlikte yapılacak aktivitelere katılımları, iletişimi artırmak için mutlaka desteklenmelidir ifadelerini kullandı.

Çocukların yaş dönemlerine uygun fiziksel aktivite önerilerinde bulunan Emine Nur Demircan, "Çocuklar gün içerisinde, online ders haricinde "yaş x 10 dakika" süre ile ekran (bilgisayar, tablet, televizyon, telefon vb.) karsısında vakit geçirebilir" dedi.