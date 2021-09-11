Okullarda PCR testi zorunlu mu, öğrencilere PCR testi zorunluluğu var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirtisiz vaka yayılımını anlayabilmek için okullarda PCR testleri yapılacağını duyurmuş, bu açıklama veliler tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaparak, velilerin içini rahatlattı. İşte detaylar…

Koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlerine uzaktan devam eden öğrencilere okullarına kavuştu. Yüz yüze eğitime geçilmesiyle okullarda vakaların nasıl kontrol edileceği ve karantina uygulanıp uygulanmayacağı merak konusuyken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okullarda rastgele PCR testi yapılacağını açıkladı. Bu açıklama birçok kişi tarafından tepkiyle karşılaşınca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni bir açıklama yaptı. Peki, öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Okullarda PCR testi zorunluluğu var mı, velilerden izin alınacak mı?

Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda yapılacak PCR testleri için velilerden onay alınacağını açıkladı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, PCR testlerinin sınırlı sayıda okulda yapılacağını ve velilerden onay alınacağını belirtti.

Bakan Koca, "Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.