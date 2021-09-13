Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? Bakan Özer açıkladı!
13 Eylül 2021 Pazartesi - 13:54 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 13:54
Okullar uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime başladı. Okullarda eğitimiin ilk haftasını katıldığı televizyon programında değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, koronavirüs sürecinde eğitimin yol haritasını anlattı. Pek çok kişinin merak ettiği "Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?" sorusuna da yanıt veren Bakan Özer, "1 ay sonra bilimsel veriler değişirse ona göre önlemler alacağız." ifadelerini kullandı. Peki, Öğrencilere PCR testi zorunlu mu? İşte Bakan Mahmut Özer'in açıklamaları...
Okullarda eğitim
in ilk haftası geride kaldı. Koronavirüs ile mücadele devam ederken okullarda alınan önlemler ile ilgili bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber
canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
ÖĞRENCİLERE PCR TESTİ ZORUNLU MU?
Bakan Özer, "Öğretmenimiz hiçbir semptom göstermiyor. Zorunlu testi yaptırdığı zaman pozitif olduğu ortaya çıktı. Zorunlu PCR testi konusunda alınan önlemin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.
Çocuklar için ne aşı ne de PCR testi zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa PCR testi yapılmayacak." dedi.